Lazio, Boksic a LSC: "Ho pranzato con la squadra. Ringrazio i tifosi..."

Sorpresa a Verona. Sugli spalti del Bentegodi ci sarà un grande ex biancoceleste come Alen Boksic, idolo di un'intera generazioni di tifosi. Durante il pre-partita, Boksic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel del passato, della stagione della Lazio, dei tifosi laziali e non solo. Di seguito le sue parole:

PRANZO CON LA SQUADRA - “Ero a Verona di passaggio, vado a fare la settimana bianca e visto che giocavamo qua sono passato a salutare gli amici e vedere la partita. Abbiamo pranzato insieme con Sarri e la squadra, li ho visti concentrati. L’unico che conosco è Marusic, sono curioso di vedere i ragazzi nuovi".

RATKOV - "Non lo conosco, ma la società ci crede e adesso tocca a lui, la squadra sta facendo bene per le possibilità che ha, può fare una bella stagione".

14 MAGGIO 2000 - "L’anno prima siamo stati sfortunati, ma nel calcio come nella vita le cose succedono quando devono succedere, è stata una bellissima esperienza peccato non accade più spesso".

GOL CONTRO LA LOKOMOTIV MOSCA - "Ho saltato 7-8 mesi, poi sono rientrato e ho fatto quel gol lì. Ho segnato poco ma poi ci è servito per vincere la coppa".

TIFOSI LAZIALI - "Io mi sono allontanato un po’ dal calcio, non so perché, ma mi rendo conto che è bello vivere queste sensazioni e vivere il tuo ambiente, felicissimo di vedere i tifosi della Lazio e li ringrazio per quello che hanno fatto e che fanno”.