Verona, Valentini a Dazn: "Dobbiamo fare una grande partita"
11.01.2026 17:36 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Lazio, per il Verona è intervenuto Valentini ai microfoni di Dazn. Le parole del gialloblù sulla partita: "Cosa bisogna mettere in questa partita? Abbiamo un obiettivo che è la salvezza, dobbiamo fare una grande partita. Siamo una grande squadra. Seconda da titolare? La prima partita di campionato ho avuto un infortunio, sono stato fuori tre mesi e ora sono al 100% e voglio fare il meglio per la squadra".