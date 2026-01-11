Verona, Valentini a Sky: "Vogliamo raggiungere la salvezza"
11.01.2026 17:38 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore rossoblù Nicolas Valentini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida tra Verona e Lazio. Queste le sue dichiarazioni:
“Noi abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo fatto una gran partita contro il Napoli. Andiamo partita per partita per vincere tutte quelle che possiamo”.
“Sappiamo il gruppo che siamo, lavoriamo sempre per raggiungere l’obiettivo. Contento di essere titolare, ma l’importante è la salvezza”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.