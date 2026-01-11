Lazio, Cancellieri a LSC: "Vogliamo vincere. Su Taylor e Ratkov..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Cancellieri ritrova la sua Verona, il club che gli ha concesso con continuità il palcoscenico della Serie A. Oggi, però, sarà da avversario e partirà da titolare con la maglia della Lazio.

Nel pre-partita di Verona - Lazio l'esterno biancoceleste è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco di seguito le sue parole sulla partita e sui due nuovi acquisti:

“Abbiamo voglia di vincere e portare i tre punti a casa. Il Mister ha parlato alla squadra, ci ha spiegato quel che serviva, servono tre punti. Qui a Verona sono cresciuto tanto, ho solo bei ricordi. Ratkov e Taylor si sono integrati già bene, oggi Taylor giocherà dal primo minuto, cercherò di dargli una mano. Li ho visti bene, sono già dentro l’ambiente”.