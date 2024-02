Lazio, Mattei senza freni: "Maresca indisponente!". Poi attacca Lotito...

Non ha peli sulla lingua il giornalista, di dichiarata fede laziale, Stefano Mattei. Intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la partita persa dalla Lazio contro il Bologna ha prima giudicato come "indisponente" l'atteggiamento dell'arbitro Maresca nei confronti dei biancocelesti e poi ha preso di mira anche Lotito che, a detta sua, vede nella società solo un mezzo e non un fine:

"La Lazio nel primo tempo di ieri poteva chiudere addirittura in vantaggio di due reti sul Bologna, poi c’è stato un errore condiviso tra Provedel e Luis Alberto. Nella distribuzione delle responsabilità dico 50% di colpa per entrambi i giocatori. Imperdonabile quanto accaduto e sullo spagnolo aggiungo che è impresentabile da mesi. Nella ripresa la Lazio è calata, la Champions ti prosciuga mentalmente e fisicamente, e contro una squadra organizzata come quella del Bologna è stato fatale. La squadra di Thiago Motta sta bene, ha cambi ed un attaccante fortissimo come Zirkzee. Nell’occasione del secondo gol Marusic commette due errori, il primo uscendo male sul diretto avversario, il secondo non recuperando. Il resto lo fa Casale, il cui movimento sbagliato ha aperto una voragine all’interno della quale si è inserito l’attaccante del Bologna".

ARBITRAGGIO E LOTITO - "Indubbiamente Maresca quando arbitra la Lazio ha un atteggiamento indisponente. Ieri il secondo giallo di Fabbian per il fallo su Immobile c’era tutto. Ancora di più perché poco dopo ammonisce Cataldi per un fallo normale al limite dell’area di rigore. Penso anche a quanto avvenuto a Salerno, in chiusura di primo tempo andava espulso per doppia ammonizione Gyomber, poi c’è anche la tardiva espulsione di Duda nel match del Bentegodi contro l’Hellas. Il presidente Lotito non ha mai parlato della categoria arbitrale, non l’ha fatto neanche ieri per l’operato di Maresca in Lazio-Bologna. Per lui la Lazio è un mezzo, non un fine, non c’è una struttura societaria all’altezza per fronteggiare queste situazioni ed il povero Fabiani è costretto a fare tutto da solo. Inutile che ci chiediamo come sono andate ieri le cose e come è nata la scelte del silenzio stampa, nella Lazio decide e fa tutto Lotito".