Lazio, Sarri su Taylor titolare: "Vi spiego la scelta. Lo conosco e..."
11.01.2026 17:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel pre partita di Verona - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. In particolare ha parlato di Kenneth Taylor, nuovo acquisto arrivato dall’Ajax che va subito in campo dal primo minuto. Di seguito le sue parole:
“Taylor ha fatto un allenamento solo con noi. È la prima volta che butto dentro un giocatore dopo una sgambata, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Su di lui non ci sono grandissime indicazioni, ho delle necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.