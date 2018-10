Lazio, tanti auguri Edy Reja: 73 anni da trascinatore e leader

Un giorno speciale, per Edy Reja. L'ex allenatore della Lazio festeggia oggi il suo compleanno: spegne 73 candeline, per la precisione, il mister goriziano. Alla Lazio, il tecnico sbarcava nel febbraio 2010, rilevando il posto appartenuto a Ballardini, esonerato dalla dirigenza capitolina. Al termine della stagione, la squadra biancoceleste avrebbe totalizzato 46 punti, 24 conquistati con Reja al timone, in appena 3 mesi. L'anno successivo era quello della riconferma, prima di lasciare Roma nel 2012 per poi farvi ritorno nel 2014. Le strade si sono divise, ma l'affetto è intatto: "Se non alleni a Roma, non puoi dire di essere allenatore. È stata un'esperienza straordinaria", dichiarava annunciando di non essere più il mister dei capitolini. Per questo, oggi i suoi ex tifosi gli porgono i loro migliori auguri.