Lazio, Taylor è solo il terzo affare con l'Ajax: ecco gli altri
11.01.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha acquistato Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 arrivato dall'Ajax per circa 17 milioni di euro. Appena arrivato, è già stato convocato contro il Verona, con la possibilità di fare immediatamente il suo esordio.
Tra la società biancoceleste e gli olandesi, quello di Taylor è solo il terzo affare in circa 126 anni di storia (entrambi i club sono stati fondati nel 1900). Il primo risale al 1992, quando la Lazio di Cragnotti aveva acquistato Aron Winter per cinque miliardi di lire.
Il secondo, invece, è dell'estate del 2015, quando nella Capitale è sbarcato Ricardo Kishna per circa quattro milioni di euro. Taylor, quindi, è la terza e ultima operazione tra le due società, nonché la più costosa in assoluto.
