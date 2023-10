Nazionale, Capello: "Questa la forza di Spalletti. Sulla difesa dico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tra i presenti all'evento presso l'ambasciata italiana in occasione della sfida tra Inghilterra e Italia, in programma questa sera a Wembley, c'era anche Fabio Capello. L'ex allenatore, ai microfoni di TMW, ha espresso le sue sensazioni sulla partita: "L'Inghilterra in questo momento ha grandi talenti, con un centrocampo fortissimo. Vedo qualche problemino in difesa, ma è una squadra molto forte e sarà un bel test per l'Italia".

"È un test per tutti, ma credo che Scamacca abbia bisogno di qualche partita in più. Ha giocato poco, ha bisogno di più partite vista la stazza. Ma credo Spalletti abbia in mente qualcosa di interessante a livello psicologico, vuol vedere una reazione psicologica della squadra e questo è un punto fondamentale per raggiungere successi".

"Spalletti? La forza è quella di riuscire ad entrare nella testa dei giocatori, per questo mi piace. E poi mi piace questo simbolo di Italia, dare forza a questa parola. Lo seguo con attenzione a livello tattico, ma provo gioia a sentire questo concetto".

"Difesa? Spalletti ha idee chiare, ha già capito il valore dei giocatori. Udogie l'ha visto giocare e gli è piaciuto. Di test ne bastano pochi per capire i valori dei calciatori. Udogie è giovane, così come Scalvini. Poi Acerbi che ha più esperienza e sa guidare".

