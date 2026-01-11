Verona, Zanetti a Sky: "Dobbiamo provare a fare punti"
11.01.2026 17:24 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel pre partita di Verona - Lazio, Paolo Zanetti è intervenuto a Sky Sport per presentare la gara. Di seguito le sue parole:
“Noi dobbiamo fare tanti ragionamenti. Per salvarsi sappiamo che sotto una certa quota non possiamo andare. Il cammino è lungo e noi con la nostra classifica dobbiamo provare sempre a far punti”.
“Napoli? Abbiamo fatto una gran partita, potevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Ora serve continuità”.
“Giovane ha caratteristiche diverse rispetto a Sarr. Sa fare tante cose bene, deve essere incisivo perché abbiamo bisogno dei suoi gol”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.