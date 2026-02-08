DIRETTA - Juve - Lazio 0-0, Taylor è il primo ammonito del match
Serie A Enilive | 24ª giornata
Domenica 8 febbraio 2026, ore 20:45
Allianz Stadium, Torino
JUVENTUS - LAZIO 0-0
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zeghrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.:Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele-Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. All.: Sarri.
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Bindoni; IV Uomo: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Maresca
Ammoniti: 33' Taylor (L)
PRIMO TEMPO
39' Azione veemente della Juve, ma la Lazio è attenta a chiudere gli spazi. Pericoloso lo scarico di Thuram per Cambiaso, che viene murato dalla difesa biancoceleste.
33' Ammonito Taylor per un fallo su McKennie.
32' Azione prolungata della Juve in zona offensiva. Ancora una volta Koopmeiners dalla distanza, si coordina e va al tiro. La palla esce fuori non di molto. Lazio un po' in affanno nel tentativo di liberare.
29' David commette fallo su Tavares, c'è punizione per i biancocelesti.
26' Gol della Juve! Koopmeiners, dopo un'azione prolungata in zona d'attacco, spiazza Provedel e porta in vantaggio i bianconeri. La rete però viene annullata per fuorigioco.
23' Angolo per la Lazio. Basic dalla bandierina, cross in area che viene allontanato dalla difesa bianconera.
20' Isaksen subisce fallo da Cabal, c'è punizione in favore della Lazio.
16' Occasione per la Juventus! Cross di Kalulu che pesca Bremer, il brasiliano conclude di testa ma trova i guantoni di Provedel.
15' Pedro per Isaksen, ma il danese viene chiuso dalla difesa bianconera.
14' Avanza la Juve, Cambiaso prova il tiro ma viene murato da Cataldi.
13' Isaksen si accentra, va col mancino ma colpisce in pieno Bremer.
12' Apertura imprecisa di Cataldi che regala la ripartenza alla Juve.
9' Cambiaso prova la conclusione, centrale. C'è la parata di Provedel.
7' Isaksen riceve, tentativo di imbucata per Maldini che però si ritrova davanti Bremer.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buona serata amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio valida per il 24° turno di campionato. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.
