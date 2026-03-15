DIRETTA - Lazio - Milan, tutto pronto per il calcio d'inizio!
Serie A Enilive | 29ª giornata
Domenica 15 marzo 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - MILAN 0-0
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Fullkrug. All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Maggioni
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Milan, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 per il fischio d'inizio.
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