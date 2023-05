FORMELLO - Lazio, doppia rifinitura: Zaccagni parte, chance Basic

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia rifinitura. Il giorno di riposo alle spalle, soltanto la vigilia per preparare la trasferta a San Siro con il Milan. Un allenamento di mattina (10.30), il bis di pomeriggio (14.30), poi la partenza per Milano. Sarri deve fare i conti con le assenze a centrocampo: Cataldi è ancora ai box per la violenta contusione al polpaccio rimediata con l’Inter, l'ematoma non si è ancora riassorbito. Vecino, invece, si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali alla coscia destra: hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale. Ci vorranno circa due settimane per rivederlo in gruppo. La regia verrà affidata di nuovo a Marcos Antonio: ai suoi lati Milinkovic e probabilmente Basic, in vantaggio su Luis Alberto.

RISCHIO. Da monitorare ci sono soprattutto le condizioni di Zaccagni: ha saltato entrambe le sgambate odierne (affaticamento), però entrerà tra i convocati. Per lui probabile panchina, davanti favorito il tridente con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. Non va comunque esclusa del tutto la titolarità dell'ex Verona. In difesa riecco Romagnoli (scontata la squalifica) in coppia con Casale. Qualche dubbio sulle fasce, Sarri potrebbe puntare su Marusic e Hysaj. Lazzari insidia l'albanese dopo la prova con il Sassuolo. Ballottaggio aperto.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini, Radu, Luis Alberto, Bertini, Romero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri.