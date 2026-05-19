"All'inizio faceva il centrocampista": il retroscena riguardo Furlanetto
19.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La carriera di Alessio Furlanetto inizia alla Liventina, grazie al lavoro dei suoi preparatori. Insieme a Riccardo Polesello e Paolo Brusian c'era Claudio Ferrati, che ai taccuini de Il Corriere Veneto ha raccontato i primi passi nel mondo del calcio del portiere della Lazio, all'esordio nello scorso derby. Di seguito le sue parole.
“Giocava centrocampista, poi gli abbiamo proposto la porta, già all'epoca facevamo le partite con obbligo di usare solo i piedi per i portieri. Era già strutturato fisicamente e, come successo nel derby, sapeva fare le cose semplici ma giuste. Molto del carattere di Alessio lo si deve alla famiglia, esemplare per educazione e studi”.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.