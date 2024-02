Calciomercato, la Juve avrebbe messo gli occhi anche su Zaccagni: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Per diverse settimane l'interessamento della Juve per Felipe Anderson ha riempito siti e giornali. Ancora non ci sono novità su quello che sarà il suo futuro a ridosso della scadenza di contratto, intanto il club bianconero si sarebbe mosso, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, per far arrivare le proprie avances anche su un altro laziale: Mattia Zaccagni. Il quotidiano afferma che l'ex Verona, vecchio pallino di Giuntoli, potrebbe essere una soluzione adatta (e molto più economica) anche in vista di un possibile addio di Chiesa.

Secondo la ricostruzione fatta da Tuttosport, Giuntoli nel 2021, quando era al Napoli, aveva offerto al Verona 10 milioni per portarsi via l'esterno. Setti all'inizio sembrava convinto, poi ci aveva ripensato. Zaccagni sperava già nella scorsa stagione un rinnovo con la Lazio, galvanizzato anche dalla convocazione in Nazionale, ma così non è stato.

Su di lui non ci sarebbe solo la Juve, ma anche la Fiorentina, che avrebbe fatto un tentativo per lui a inizio gennaio e murato da Lotito che lo dichiara incedibile. Il suo contratto però scadrà nel 2025 e chissà se la Lazio dovesse mai pensare di incassare 15-20 milioni invece che portarlo a scadenza di contratto come è accaduto per Milinkovic Savic? Tuttosport conclude affermando che Mario Giuffredi, agente del calciatore, resta in attesa di ulteriori pressioni bianconere e viola. Il numero 20 laziale attende il prolungamento promesso a luglio da Lotito, che intanto insieme a Immobile, cerca di trattenere Zac a tutti i costi .