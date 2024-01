Calciomercato Lazio | Napoli-Samardzic entra nel vivo: tutti i dettagli

WEBTV LAZIO, MARUSIC A SKY: "NOI CON VOGLIA E DETERMINAZIONE. CAPITANO? CHE ORGOGLIO!" La Lazio vince contro il Frosinone, ottenendo tre punti importanti per migliorare l'attuale classifica. A una manciata di minuti dal triplice fischio, Adam Marusic, che questa sera ha indossato anche la fascia da capitano, è intervenuto ai microfoni di Sky: "... La Lazio vince contro il Frosinone, ottenendo tre punti importanti per migliorare l'attuale classifica. A una manciata di minuti dal triplice fischio, Adam Marusic, che questa sera ha indossato anche la fascia da capitano, è intervenuto ai microfoni di Sky: "... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'INGHILTERRA: "SIMEONE CHIEDERÀ LA CESSIONE AL NAPOLI" Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Inghilterra. Giovanni Simeone chiederà la cessione al Napoli nella finestra di gennaio. A riportare la notizia è Sky Sport News UK. Scontento per il poco minutaggio concesso, il Cholito è pronto a... Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Inghilterra. Giovanni Simeone chiederà la cessione al Napoli nella finestra di gennaio. A riportare la notizia è Sky Sport News UK. Scontento per il poco minutaggio concesso, il Cholito è pronto a...