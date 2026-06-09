Calciomercato Lazio | Provedel ha chiesto la cessione: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'Inter punta forte su Ivan Provedel. Pur avendo scelto di affidare a Josep Martinez il ruolo di titolare nel dopo Yann Sommer, la dirigenza nerazzurra vede nel portiere della Lazio il profilo ideale per ricoprire il ruolo di principale alternativa tra i pali.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi il classe 1994 avrebbe comunicato a Gennaro Gattuso, nuovo tecnico biancoceleste, la volontà di rilanciarsi in una nuova realtà. Una posizione condivisa anche dal suo agente, che avrebbe già informato la dirigenza della Lazio.
Nel frattempo, Provedel e l'Inter avrebbero già definito le basi di un accordo fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2029. A metà settimana è previsto il primo contatto diretto tra i due club per provare ad avvicinare le rispettive posizioni. Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, l'Inter sarebbe pronta a mettere sul tavolo circa 3 milioni di euro, mentre la Lazio ne chiede almeno 5. Una distanza non incolmabile.