Calciomercato | Napoli, ecco Traoré: salta la Supercoppa, a disposizione dalla Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima operazione di mercato del Napoli è quella di Traoré, che arriverà dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. Già fissate le visite mediche all'inizio della prossima settimana per il giocatore ivoriano che, riporta Il Mattino, non farà parte della spedizione azzurra in Arabia Saudita per la Supercoppa. L'ex Sassuolo ed Empoli sarà disponibile dalla trasferta con la Lazio all'Olimpico, in programma a fine mese. Nel "mirino", ora, ci sono i test d'idoneità: appena tre presenze (per 44 minuti totali in campo) in Premier League. E a dicembre il calciatore ha contratto la malaria, si è ristabilito da poco. Il Napoli vuole vederci chiaro prima di ufficializzare il sui arrivo.

