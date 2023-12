Calciomercato Roma | Bonucci vicino: spogliatoio e Mourinho dicono sì

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO ROMA RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci si avvicina alla Roma. Il difensore sembra essere il calciatore individuato per rinforzare il reparto arretrato dei giallorossi che è falcidiato dagli infortuni. Il giocatore, dopo l'esperienza all'Union Berlino, gradirebbe tornare in Italia. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, il club tedesco è disposto a cederlo senza alcun indennizzo ma bisogna trovare l'accordo con il calciatore che attualmente guadagna 2 milioni di euro a stagione.

Sul fronte interno, invece, è arrivato l'ok. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, sia Mourinho che lo spogliatoio avrebbero detto sì all'arrivo dell'ex Juventus. L'affare potrebbe decollare nelle prossime settimane, ma prima bisogna trovare l'accordo economico con il giocatore. Ricordiamo che Bonucci era stato accostato alla Lazio in estate, ma non si è arrivati all'accordo visto che Leo ha chiesto garanzie sul proprio utilizzo che il club biancoceleste non ha potuto dargli.