Champions League, possibile primo poker italiano agli ottavi: cosa manca per scrivere la storia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'Inter con la vittoria allo scadere a Salisburgo ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. Come riporta "La Gazzetta dello Sport" insieme ai nerazzurri sono già certe di un posto tra le migliori sedici di Europa anche Real Sociedad, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Lipsia. Per quanto riguarda le italiane invece il Napoli nonostante il mezzo passo falso con l'Union Berlin è vicino a staccare il pass e nel prossimo turno contro il Braga basterà un pareggio per centrare l'obiettivo.

Lazio e Milan invece devono ancora sudare prima di poter esultare. Entrambe devono assolutamente vincere le prossime sfide in casa rispettivamente contro Celtic Glasgow e Borussia Dortmund. A quel punto per i biancocelesti qualora l'Atletico Madrid dovesse vincere a Rotterdam contro il Feyenoord la missione sarebbe già compiuto, in caso contrario servirà un punto al Wanda Metropolitano all'ultima giornata per poter esultare.

Più ingarbugliata la situazione del girone dei rossoneri dove regna l'equilibrio più totale. Per essere certi servirebbero tre punti anche a Newcastle, ma sono talmente tante le combinazioni che potrebbe anche andar bene un pareggio. Un compito difficile ma non impossibile per scrivere la storia del calcio italiano e portare per la prima volta quattro squadre italiane agli ottavi di finale di Champions League.