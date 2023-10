Euro 2032, Italia e Turchia attendono la decisone della Uefa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Giornata cruciale quella odierna per l'Italia che, insieme alla Turchia, si è candidata a ospitare in maniera congiunta l'Europeo del 2032. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi l'esecutivo del Uefa darà parere favorevole o contrario e sceglierà anche le sedi dell'edizione del 2028 per la quale concorrono Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Dopo l'annuncio odierno, in caso di esito positivo, l'Italia e la Turchia avranno tempo fino al 2026 per scegliere cinque sedi italiane e cinque turche per poi decidere e programmare la gara inaugurale e quella finale. Due gli ambasciatori dell'Italia per questa candidatura: Ilaria D'Amico e Gigi Buffon.