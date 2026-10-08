Lazio, Cancellieri non recupera: col Monza chance per Isaksen

08.10.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cancellieri non recupera: col Monza chance per Isaksen

RASSEGNA STAMPA - Slitta ancora il rientro di Matteo Cancellieri. L’esterno della Lazio si era fermato durante la sosta per le nazionali a seguito di una ferita riportata cadendo da uno scoglio durante i giorni di riposo concessi da Gattuso.

I punti di sutura e un ginocchio gonfio avevano costretto Cancellieri a rallentare i ritmi di lavoro e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ancora oggi impediscono all’esterno di allenarsi a pieno ritmo con la Lazio.

Cancellieri continua infatti a dedicarsi a sedute di allenamento differenziato e per questo il via libera arriverà solo in vista della prossima settimana che porterà poi alla sfida con la Juventus. Contro il Monza quindi, sulla fascia destra della Lazio, toccherà a un Isaksen pronto a sfruttare la chance dopo aver messo importanti minuti nelle gambe in nazionale.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.