Lazio, tocca ancora a Floriani Mussolini: corsia spalancata senza Marusic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Spazio alla quinta gara ufficiale consecutiva da titolare per Romano Floriani Mussolini. I - pochi - dubbi che potevano esserci nella settimana di avvicinamento al match tra Lazio e Monza sono stati spazzati via dalla ricaduta di Marusic.

Gattuso ha scelto di concedere fiducia al prodotto del vivaio della Lazio, bloccandone una cessione già organizzata all’Empoli e non esitando a lanciarlo nel momento del bisogno. E Floriani Mussolini ha risposto con coraggio, pur con qualche incertezza mostrata nelle ultime due uscite.

Tappe inevitabili nel percorso di crescita di un giovane che si è già fatto le ossa nelle altre categorie e che ha sempre dimostrato di sapersi prendere spazio e titolarità nelle precedenti esperienze. E ora, scrive l’edizione odierna del Messaggero, una nuova chance con la maglia della Lazio in attesa di un rinnovo con adeguamento per cui si continua a lavorare a Formello.