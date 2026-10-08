Vieri: “Lazio, bravo Gattuso: non era facile partire così”
08.10.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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C’è spazio anche per la Lazio nel corso di una lunga intervista rilasciata da Christian Vieri sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, con un passato anche in biancoceleste, fa il punto sulla Nazionale e non solo.
Al centro della riflessione di Vieri anche la Serie A alle porte della ripresa del campionato e un giudizio su quanto visto finora e quanto invece si potrà vedere nelle prossime settimane.
Questa, allora, l’opinione dell’ex attaccante circa la possibilità della Lazio di rimanere nelle zone alte della classifica: “Questo non lo so, ma non era facile partire così pur senza l'aiuto dei tifosi, perlomeno in casa. Gattuso se lo meritava, per tutto quello che dà”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.