Lazio, Frattesi è già da record: i suoi numeri tra occasioni, duelli e gol

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è pronto al rientro a Formello dopo la lunga sosta nazionali trascorsa in azzurro tra le chiamate quotidiane di Gattuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio ha totalizzato con l'Italia 25 minuti nella gara contro il Belgio, 82 con la Turchia (e un gol), 80 con la Francia e 6 con la Turchia nella partita di ritorno.

Adesso tornerà completamente a disposizione di Ringhio per la ripresa del campionato e per continuare a confermarsi uno dei migliori della squadra biancoceleste. I suoi numeri, infatti, parlano già chiaramente: insieme ad Adzic è uno dei due centrocampisti con più gol in campionato (3), tutti arrivati da dentro l'area. È il miglior marcatore della Lazio, avendo tentato 8 conclusioni e giocato 18 palloni in area. Davide, inoltre, ha creato cinque occasioni per i compagni, è il giocatore che ha ingaggiato più duelli (45) e ha subito più falli di tutti nell'ultimo terzo di campo (3).

Nessun'etichetta, dunque: Frattesi ha già dimostrato di non essere solo una mezzala volante. Gattuso lo aveva chiesto in prima persona durante l'estate, si era speso direttamente per riuscire a convincerlo e ora la grande fiducia sta venendo progressivamente ripagata: dall'Inter alla Lazio per rinascere e diventare un nuovo e inamovibile riferimento.