Lazio | Muro, leader, "bomber" e tifoso: Romagnoli raggiunge quota 100

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cento presenze. Doppia festa per Romagnoli. Ma servirebbe un successo a Bergamo per godersela appieno. Cifra torna in Serie A con la Lazio e la dolce attesa della compagna svelata sui social. Presto diventerà papà: gli scatti condivisi hanno raccolto i commenti-auguri di compagni e tifosi. Orgoglio laziale, guida della difesa. Contro l'emergenza, le difficoltà, la polemica e la classifica da smuovere. Contro l'Atalanta, Romagnoli disputerà la partita numero 100 in campionato con la maglia biancoceleste: una quota, riporta Corriere dello Sport, raggiunta in poco più di tre anni, tutti da protagonista, tra gli alti e bassi a livello collettivo che hanno caratterizzato le stagioni dal 2022 in poi. La prima chiusa sul secondo gradino in classifica, le altre due caratterizzate da due settimi posti di fila.

Sono 128, invece, le gare disputate con la sua squadra del cuore, considerando tutte le competizioni. Romagnoli è stato di tutto e di più nel periodo preso in considerazione: muro, riferimento, leader apprezzato e - talvolta - criticato, ma anche "bomber" e tifoso in capo. La fede calcistica l'ha spinto a tornare a Roma. Si è caricato di pressioni, oneri e onori.

Domani, in coppia con Gila, cercherà di arginare Krstovic, probabile centravanti titolare di Juric. Il montenegrino non ha mai segnato alla Lazio negli scontri diretti, ma fa tornare alla mente il brutto ricordo dell'ultima giornata dello scorso campionato. Su fu infatti l'assist per la rete di Coulibaly, decisivo per la vittoria del Lecce e la mancata qualificazione alle coppe europee della Lazio. Sorpasso della Fiorentina, il settimo posto non ha "portato" l'Europa.

Un successo a Bergamo avrebbe un sapore particolare vista la ricorrenza e la gravidanza annunciata. Romagnoli, insieme agli altri "big" di Sarri, ha il compito di trascinare la Lazio fuori dal pantano. Il calendario ha messo in fila i big match contro Atalanta e Juventus. Dopo sei giornate non può esser già tutto compromesso. Ora non contano le questioni contrattuali - che rimangono da risolvere -, serve la determinazione di un tifoso in campo per risollevare la Lazio.

