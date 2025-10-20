Lazio, Provedel para tutto contro l'Atalanta: prestazione che vale un punto d’oro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Oltre a Mario Gila, l'altro grande protagonista di giornata è Ivan Provedel. Il numero 94, come riporta il Messaggero, è oggi il portiere con più parate in tutta la Serie A, e anche contro l’Atalanta ha messo la sua firma sulla partita. Al 77’ è straordinario sul tiro deviato di Lookman, poi si ripete su Krstovic e all’81’ su De Roon. Tre interventi decisivi in una serata chiusa con sei parate complessive, a un passo dal titolo di migliore in campo. Ma per Provedel il valore più grande è un altro: "Abbiamo fatto una gara solida. Qui è normale correre qualche rischio, ma mi tengo stretto lo spirito di tutti. Che sia un punto di partenza".

Le difficoltà dello scorso anno sembrano ormai alle spalle: "Il calcio ti offre sempre nuove opportunità. L’anno scorso ho attraversato un periodo complicato, ma continuo a lavorare per migliorarmi e farmi trovare pronto. Sto ritrovando punti fermi che avevo perso». E con un sorriso aggiunge: "Il gol in Serie A mi manca ancora, ma spero che non serva".

Buona anche la prova di Basic, soddisfatto a fine gara: "Abbiamo fatto un grande lavoro dietro, ma nel primo tempo abbiamo gestito meglio il possesso e creato più occasioni". Infine Isaksen, tornato dopo lo stop: "Bello essere di nuovo in campo. Spero che Cancellieri non abbia nulla di serio. Contro la Juve, con lo stadio pieno, avremo uno stimolo enorme".