Lazio, rebus Mendoza: l'Elche aspetta l'offerta per il centrocampista

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha iniziato il calciomercato con gli acquisti di Ratkov e Taylor, ma a Sarri continua a mancare una mezzala. Il tecnico vorrebbe un centrocampista capace di unire quantità e qualità, ma il mercato della Lazio resta segnato da incompatibilità evidenti e da frizioni interne sempre più difficili da mascherare. I contrasti, ricorda il Corriere dello Sport, sono emersi anche sul caso Ratkov: la società assicura di aver informato l’allenatore, Sarri aveva sostenuto l’opposto. Trovare nuovi punti d’incontro, al momento, appare complicato.

A fare chiarezza (almeno dal suo punto di vista) è stato Lotito, che ieri in conferenza stampa ha fatto la conta dei centrocampisti, lasciando intendere che un nuovo innesto non sia una priorità. "Abbiamo Cataldi, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor e Belahyane. Se giocano o non giocano è un altro discorso. Poi possono anche non piacere dal punto di vista tecnico, ma la squadra la fa la società", ha spiegato il presidente. Su Belahyane, poi, ha aggiunto: "Ce lo chiedono 3-4 società, non lo stiamo dando perché non abbiamo il sostituto".

L’idea di Lotito sarebbe quella di cedere l’ex Verona per circa 10 milioni per finanziare l’arrivo di un titolare in più a centrocampo. Intanto però alcune piste sono già saltate: Toth e Timber sono sfumati, mentre il nome di Mendoza resta un vero e proprio giallo. Dalla Lazio arrivano smentite, ma dalla Spagna filtrano conferme: il classe 2004 dell’Elche, assistito dallo stesso agente di Pedraza (acquistato per luglio), ha una clausola rescissoria da 20 milioni fissata dopo il recente rinnovo.