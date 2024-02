MIXED ZONE - Provedel: "Ci manca la convinzione. Mi dispiace che i tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Atalanta - Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato con amarezza della sconfitta, analizzando quali sono stati gli errori commessi dalla squadra che hanno portato ad un risultato così pesante: "Più che piatti, cosa che siamo stati più in Supercoppa, oggi non abbiamo, in primis io, fatto circolare la palla come si deve, cosa che bisogna saper fare contro una squadra come l'Atalanta. Siamo mancati nelle aggressioni una volta persa la palla e quello che ne è venuto fuori è questo risultato.

Non sono gli attaccanti ad essere colpevoli della poca creazione, siamo tutti, a partire da me. Non siamo facendo al meglio quello che ci viene richiesto, oggi l'abbiamo fatto poche volte, con Felipe Anderson e Immobile ci è andato anche vicino di testa al gol. Abbiamo perso il terzo gol in cui sicuramente ho responsabilità ed è un peccato perché se avessimo fatto il 2-1 avremmo potuto portare a casa un punto sfruttando un episodio.

Penso ci manchi un po' di convinzione, manca la circolazione della palla pulita, vuol dire che poi sei anche più lucido quando aggredisci nel momento in cui l'hai persa.

I tifosi giustamente esprimono il proprio disappunto, fanno tanta strada per seguirci in molti, ma noi siamo i primi che ci tengono, perché se le cose vanno bene siamo i primi a giovarne. Ci teniamo e siamo rammaricati, mi spiace che il nostro popolo non possa essere soddisfatto e orgoglioso, ma ci stiamo mettdo tutto e cercheremo di metterci ancora di più".