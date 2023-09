Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Felipe e Luis sugli scudi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata. I biancocelesti si esprimono finalmente al loro livello e battono il Napoli al Maradona. Una partita intensa e spettacolare in cui i capitolini hanno sofferto all'inizio, ma sono cresciuti con il passare dei minuti avendo poche difficoltà nella ripresa. Se non fosse stato per il Var, infatti, i biancocelesti avrebbero anche arrotondato il punteggio, ma le reti di Zaccagni e Guendozi sono state annullate. I quotidiani premiano la squadra di Sarri anche se spunta un'insufficienza per Romagnoli da parte de Il Corriere della Sera. In particolare Felipe Anderson, Luis Alberto e Sarri ricevono i voti più alti. Ecco i voti dei quotidiani nel dettaglio:

IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7; Marusic 6,5, Casale 7, Romagnoli 7, Hysaj 6.5 (Pellegrini sv 35’ st); Kamada 7 (Guendouzi 7 20’ st), Cataldi 7, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7,5 (Pedro sv 35’ st), Immobile 6 (Castellanos sv 47’ st), Zaccagni 6 (Isaksen sv 47’ st). All.: Sarri 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7; Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 6 (36‘st Pellegrini 6); Kamada 7 (20‘st Guendouzi 7), Cataldi 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7.5 (35‘st Pedro 6), Immobile 6 (48‘st Castellanos sv), Zaccagni 6.5 (48‘st Isaksen sv). Allenatore: Sarri 7.

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6.5; Marusic 6.5, Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (36‘st Pellegrini sv); Kamada 7 (20‘st Guendouzi 6.5), Cataldi 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7 (35‘st Pedro sv), Immobile 6 (48‘st Castellanos sv), Zaccagni 6 (48‘st Isaksen sv). Allenatore: Sarri 6.5.

IL TEMPO - Provedel 7; Marusic 6, Casale 7, Romagnoli 7, Hysaj 7.5 (35’ st Pellegrini sv); Kamada 6.5 (19’ st Guendouzi 7), Cataldi 7, Luis Alberto 8.5; Felipe Anderson 7.5 (35’ st Pedro sv), Immobile 6 (45’ + 3’ st Castellanos sv), Zaccagni 6.5 (45’ + 3’ st Isaksen sv). All.: Sarri 7

LA STAMPA - Provedel 7,5; Marusic 6,5, Casale 6,5, Romagnoli 6, Hysaj 6 (35' st L. Pellegrini sv); Kamada 7 (20' st Guendouzi 7), Cataldi 6,5, Luis Alberto 7,5; Felipe Anderson 7,5 (35' st Pedro sv), Immobile 5,5 (48' st Castellanos sv), Zaccagni 6 (48' st Isaksen sv). All: Sarri 7

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7,5; Marusic 6,5, Casale 6,5, Romagnoli 5,5, Hysaj 6 (Pellegrini sv 35’ st); Kamada 6,5 (Guendouzi 6,5 20’ st), Cataldi 6,5, Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7,5 (Pedro sv 35’ st), Immobile 6 (Castellanos sv 47’ st), Zaccagni 6,5 (Isaksen sv 47’ st). All.: Sarri 7,5

IL MESSAGGERO - Provedel 7; Marusic 6 Casale 7 Romagnoli 7 Hysaj 6 (35' st Pellegrini ng); Kamada 7 (20' st Guedouzi 7.5) Cataldi 6.5 Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7 (35' st Pedro ng) Immobile 6 (48' st Castellanos ng), Zaccagni 6.5 (48' st Isaksen ng). All: Sarri 8

IL GIORNALE - Provedel 6; Marusic 6, Casale 6,5, Romagnoli 6,5, Hysaj 6,5 (32’ st Pellegrini sv); Kamada 7 (19’ st Guendouzi 6), Cataldi 6,5, Luis Alberto 7,5; Anderson 7 (32’ st Pedro sv), Immobile 6 (47’ st Castellanos sv), Zaccagni 7 (47’ st Isaksen sv). All. Sarri 7.

LA NAZIONE - Provedel 6.5; Marusic 6.5, Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (36‘st Pellegrini sv); Kamada 7 (20‘st Guendouzi 6.5), Cataldi 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7 (35‘st Pedro sv), Immobile 6 (48‘st Castellanos sv), Zaccagni 6 (48‘st Isaksen sv). Allenatore: Sarri 6.5.