PRIMAVERA | La Lazio affronta il Milan: Sana Fernandes può partire dal 1'
RASSEGNA STAMPA - Superato il Vicenza in Coppa Italia, la Lazio Primavera si prepara a ospitare il Milan, nella sfida valida per la decima giornata di campionato. Dopo essere tornati al successo contro i biancorossi grazie all'apporto di diverse seconde linee, i ragazzi di Punzi vogliono tornare a far punti anche in Primavera 1.
Negli ultimi due turni sono arrivati due ko contro Cesena e Juventus, mentre, in generale, nelle ultime cinque giornate è arrivato un solo successo, quello di misura contro l'Inter. Contro il Milan, si presenterà l'occasione di invertire questo trend, anche se i rossoneri vengono da un più che convincente 7-2 inflitto proprio al Cesena.
Come riporta il Corriere dello Sport, dal primo minuto potrebbe rivedersi Sana Fernandes, che ha smaltito il problema al collaterale del ginocchio accusato contro il Monza, ormai più di un mese fa. Con lui in campo, la Lazio ha trovato due delle sue tre vittorie, a riprova dell'apporto che il classe 2006 può dare alla causa biancoceleste.