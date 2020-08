Roma, ansia per Zaniolo: oggi il tampone, rischio coronavirus

RASSEGNA STAMPA - La Roma è in ansia per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista tornerà oggi nella Capitale e si sottoporrà al tampone per capire se è positivo o meno al coronavirus. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore è a forte rischio dopo la vacanza in Sardegna. Il numero 22 giallorosso ha frequentato i locali dove si sono sviluppati dei piccoli focolai e ha incontrato i colleghi Mirante, Tonali e del Cagliari che sono poi risultati positivi. La movida di Porto Rotondo è il palcoscenico di tantissimi positivi nel nostro paese e anche i calciatori ne sono rimasti coinvolti. Zaniolo ha trascorso anche due giorni a La Spezia per festeggiare il compleanno della madre. Oggi sarà effettuato il tampone, mentre in casa giallorossa aspettano anche gli esiti di quelli di Juan Jesus e Ibanez, reduci anche loro dalle vacanze sull'isola.

LAZIO, CORREA NEGATIVO AL TAMPONE MA BLOCCATO IN GRECIA

SERIE A, BOOM DI CONTAGI DA COVID 19

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE