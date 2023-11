Roma, Stramaccioni: "La Lazio più in difficoltà. Sarri o Mourinho? L'animale da derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Andrea Stramaccioni, ex allenatore della Roma e commentatore di Dazn, ha rilasciato un'intervista al Messaggero, in merito al derby in programma oggi alle 18.00 tra Lazio e Roma. Stramaccioni è convinto e anche se,a suo modo di vedere le cose si dice controcorrente, la squadra che vede più in difficoltà è: "Dico Lazio, perché dopo lo straordinario secondo posto della scorsa stagione e diversi innesti estivi non mi aspettavo lasciasse tutti questi punti per strada finora. La Roma a tratti non ha brillato ma il mio giudizio è sospeso poiché non ha praticamente quasi mai avuto i giocatori chiave in campo insieme".

Su chi sia più un animale da derby tra Maurizio Sarri, tecnico della Lazio e Josè Mourinho, allenatore della Roma, l'ex mister afferma: "Sicuramente Mou ha il gene della partita "vita o morte" nel suo dna". Stramaccioni motiva la sua scelta poiché, secondo lui, Mourinho sia uno dei migliori al mondo sulla partita secca, anche se "poi vai a vedere e Sarri ha vinto 3 derby su 4 finora. Perciò l'inerzia ad oggi è a suo favore".

Tra le possibili sorprese che si nascondo dietro al match, Stramaccioni vede nella Roma El Shaarawy e Azmoun, mentre nella Lazio chiede maggior attenzione all'ex Pedro e Castellanos.