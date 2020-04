Serie A, avanza l'ipotesi playoff in caso di ripresa: il format

Ormai è una certezza. Il Governo ha fissato nel 18 maggio la data della ripresa degli allenamenti di squadra, a meno di un nuovo sviluppo del contagio. Qualora il virus accelerasse di nuovo la sua diffusione, lo stop verrebbe prolungato oltre il 18 e la speranza di tornare in campo per completare i campionati sarebbe veramente minima. Nel frattempo però continuano i contatti tra presidenti dei club, componenti di Figc e Leghe e rappresentanti del Governo. I colloqui, proseguiti fino alla tarda serata di ieri e che riprenderanno domani in mattinata, sono ormai arrivati nella fase caldissima: per una decisione sul format dell'eventuale ripresa siamo veramente alle battute finali.

FORMAT PER LA RIPRESA - Vi abbiamo già anticipato dell'ipotesi playoff e playout che sta riprendendo quota dopo una fase di freddezza iniziale. Secondo ulteriori indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sono stati approfonditi i discorsi relativi al format dei playoff. L'ipotesi più accreditata al momento prevede un torneo tra Juventus, Lazio e Inter per lo Scudetto, un vero e proprio triangolare con classifica finale e in caso di parità a decidere sarebbero i punteggi ottenuti prima dello stop. L'altro torneo tra Atalanta, Roma, Napoli e Verona metterebbe in palio l'ultimo posto Champions e i piazzamenti per l'Europa League. Il Verona (35 punti in 25 partite), avrebbe la meglio su Milan (36 punti ma in 26 partite e quindi una media più bassa) e Parma (35 punti in 25 partite ma in svantaggio nello scontro diretto e nella differenza reti con la squadra di Juric) e parteciperebbe come settima della Serie A. Il programma prevede pure la disputa delle semifinali di ritorno di Coppa Italia e la finale, con il terzo posto per l'Europa League 2020-21 che andrebbe alla vincente (qualora già qualificata, alla settima in classifica). Per i playout quadrangolare tra Genoa, Lecce, Spal e Brescia, con la vincente salva e le altre tre retrocesse.

Pubblicato alle 01:10