Derby, Sarri ha il fuoco dentro: in allenamento ha sbalordito la squadra

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Inizio a sentirlo sempre di più. È sempre più coinvolgente”. Lo ha rivelato Sarri a marzo dopo la doppietta rifilata alla Roma. Il tecnico non ha potuto resistere e si è lasciato travolgere dalla passione e dal fascino del derby e ora, anche per lui, non è più una partita come le altre. L’idea di battere Mourinho lo alletta, ma allo stesso tempo non vuole mettersi contro la fortuna perché conosce le insidie che questa gara nasconde. Ha avvisato i suoi ragazzi.

Ieri a Formello è andata in scena la rifinitura e, come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno visto un allenatore inedito. Ha il fuoco dentro, è un mix di tensione e emozioni. Adrenalina pura. Non vuole sbagliare. Ha torchiato la squadra tra tecnica e tattica, poi seduta psicologica per infondere la giusta carica e allontanare i mostri del passato. Ha urlato, si è sgolato. Sono rimasti tutti colpiti. I numeri lasciano essere ottimisti, ma meglio non fidarsi troppo. Le sorprese in questo caso non sono gradite.

