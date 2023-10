FORMELLO - Lazio, la ripresa: Vecino si scalda, Immobile pronto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa immediata e da domani testa al Feyenoord. La Lazio, da capolista del girone, ha il compito di presentarsi al meglio in Olanda, con lo spirito ammirato anche a Reggio Emilia. I titolari con il Sassuolo hanno svolto un lavoro di scarico in mattinata, anche se Marusic, Lazzari, Guendouzi, Rovella e Castellanos si sono visti in campo per un lavoro supplementare. Sono rimasti in palestra, invece Patric, Romagnoli, Luis Alberto, Pedro e Felipe Anderson.

Sarri comincerà a ragionare sulla formazione di mercoledì da domani pomeriggio. Ci sono due sedute prima del volo verso Rotterdam. Ci saranno le solite rotazioni, in primis a centrocampo dove potrebbe rivedersi il terzetto con Kamada, Vecino e Luis Alberto. Lo stesso schierato contro Atletico Madrid e Celtic nei primi 180 minuti europei della stagione. In attacco chiede spazio Immobile, pronto a tornare dall'inizio al centro del tridente.

L'infortunio al flessore è alle spalle, nel finale al Mapei ha effettuato in rodaggio in vista del match con il Feyenoord. Anche Zaccagni punta a tornare dal primo minuto. In difesa ballottaggio tra Casale e Patric per il posto vicino a Romagnoli, sulle fasce possibile il ritorno di Hysaj per uno tra Lazzari e Marusic.