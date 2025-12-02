Lazio, Romagnoli in scadenza: la società si muove

RASSEGNA STAMPA - Capitolo rinnovi. Maurizio Sarri ha parlato con Marusic e Basic per capire la loro volontà circa la possibilità di rinnovare e, molto probabilmente, sarà alle stesse cifre. Come riporta il Corriere dello Sport, la società su questo fronte si è mossa riallacciando i contatti con lo staff di Romagnoli.

La storia di Alessio è una telenovela che va avanti da tempo. E’ fermo alla promessa di Lotito del 2022, quando firmò accettando un contratto al ribasso pur essendo arrivato a zero: avrebbe ottenuto l’aumento con la qualificazione in Champions, mai rispettata. La società sta lavorando per gennaio, il rinnovo di Romagnoli, alle stesse cifre di oggi, è difficilmente trattabile.

Nel 2027, con lui, scadranno Gila (intenzionato a partire a zero), Cancellieri, Provedel, Cataldi, Lazzari, Pellegrini, Patric e Gigot (già sul mercato).