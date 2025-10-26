Lazio | Sarri e la 'frecciata' allo staff medico: risultati degli esami in ritardo
RASSEGNA STAMPA - Un problema evidente. E, forse, qualche sottile frecciata. I tanti infortuni a Formello preoccupano. In queste settimane si è venuta a creare anche una certa tensione tra i reparti. Lo staff medico, per voce del dott. Rodia, si è detto sereno, ma più di qualcosa sembra non tornare.
Giovedì è stato pubblicato un bollettino medico in cui si parlava di lesione al polpaccio per Nuno Tavares. Ieri, in conferenza, Sarri parlava di affaticamento.
Particolarmente curioso, poi, quanto affermato dal tecnico su Cancellieri, infortunatosi a Bergamo. "Matteo aveva qualche valore un po' fuori regola. Però i risultati delle analisi fatte giovedì ci sono arrivate lunedì". I risultati delle analisi, riporta Corriere della Sera, sarebbero arrivati dunque quando ormai Cancellieri aveva giocato, e si era anche infortunato.