Motta, la Lazio respinge le offerte dalla Spagna: sarà lui il vice Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La carriera di Edoardo Motta è cambiata da un momento all'altro. Negli ultimi mesi alla Lazio si è messo in mostra, la prestazione contro l'Atalanta è stata argomento di discussione in tutto il mondo. Adesso Motta ha uno status diverso, non è più solo una promessa.

Motta tra i pali ha dimostrato di poter essere una certezza. Anche per questo, alcuni club come Levante e Valencia hanno messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due club vorrebbero portarlo in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lotito e Fabiani non sono disposti a cederlo, a maggior ragione con una formula del genere.

Si prospetta una stagione di apprendistato per Motta. La Lazio considera il suo percorso ampiamente soddisfacente, ma preferirà procedere per gradi. Provedel è in uscita; mentre Mandas, a meno di un clamoroso colpo di coda del Bournemouth, dovrebbe tornare a Formello ed essere il portiere titolare della nuova Lazio di Gattuso. Motta alla spalle di Mandas: la Lazio si sente al sicuro tra i pali.