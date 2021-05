PRIMAVERA - Lazio, l'Atalanta vince 3-1. Biancocelesti sempre più verso i play-out

La quota salvezza distante ormai sette punti a quattro giornate dal termine del campionato. Il pareggio del Bologna contro il Sassuolo allunga il gap con la Lazio, sconfitta al Fersini per 3-1 dall'Atalanta, squadra ben più attrezzata. Rosa la sblocca dopo cinque minuti, Raul Moro riaccende momentaneamente la luce. Poi nella ripresa Ghislandi e Cortinovis chiudono i conti fissando il risultato. Dopo aver ottenuto la sesta sconfitta consecutiva, i biancocelesti sembrano sempre più indirizzati verso i play-out, unica via per mantenere la categoria. In virtù della riforma del campionato primavera 1, che passerà da 16 a 18 squadre, a giocarsi lo scontro finale saranno la penultima e la terzultima.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 26ª giornata

Lazio - Atalanta 1-3 (5' Rosa, 30' Raul Moro, 54' Ghislandi, 75' Cortinovis)

Domenica 30 maggio 2021, ore 12:30

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Armini, Novella (81' Pica); Czyz (63' Ferrante), Bertini, Marino (81' Nasri); Moro; Castigliani, Tare (58' Cerbara). A disp.: Pereira, Peruzzi, Cesaroni, Campagna. All.: Leonardo Menichini

ATALANTA (4-3-1-2): Dajcar; Ghislandi, Scanagatta, Berto, Ceresoli; Gyabuaa, Sidibe, Renault; Cortinovis; Italeng, Rosa. A disp.: Sassi, Hecko, Grassi, Giovane, Oliveri, Kobacki, Ghisleni, De Nipoti. All.: Massimo Brambilla

Arbitro: Nicolò Marino (sez. di Trieste)

Assistenti: Cavallina – Miniutti

Ammoniti: Renault (A), Floriani Mussolini, Castigliani (L).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio dell'arbitro termina 3-1 il match.

91' - Fuori Cortinovis e Ghislandi dentro Grassi e De Nipoti nell'Atalanta.

90' - 4 minuti di recupero.

90' - Moro prova a mettersi in proprio. Il dribbling in area di rigore lo porta alla conclusione che però termina alta.

88' - Ultimi scampoli di gara, partita che ormai sembra indirizzata.

83' - Fuori Sidibe nell'Atalanta e dentro Giovane.

81' - Nasri e Pica al posto di A. Marino e Novella.

79' - Ci prova Moro a scuotere i suoi con un tiro a giro. Pallone lontano dai pali.

75' - Tris dell'Atalanta. Cortinovis riceve in area di Olivieri e calcia verso la porta di Furlanetto. Traversa e palla che oltrepassa la linea. Partita chiusa.

69' - Cooling break per le squadre in campo. Il sole picchia forte a Formello.

64' - Cross di Novella e deviazione con la mano di Castigliani. Il pallone entra in porta. L'arbitro annulla e ammonisce l'attaccante biancoceleste.

63' - Olivieri prende il posto di Rosa nell'Atalanta. Nella Lazio dentro Ferrante e fuori Czyz.

62' - Conclusione di Cortinovis respinta da Furlanetto in corner.

61' - Moro converge verso il centro e serve Marino. La conclusione bloccata da Dajcar.

58' - Primo cambio per Menichini: fuori Tare e dentro Cerbara.

57' - Conclusione insidiosissima di Bertini, pallone a un soffio dal palo. Prova a scuotersi la Lazio.

54' - Gol dell'Atalanta che torna in vantaggio. Gyabuaa ha un rigore in movimento in area, calcia ma trova Furlanetto pronto. Ghislandi è però il più lesto sulla ribattuta a calciare in porta.

49' - Calcio d'angolo insidioso, il colpo di testa di Floriani Mussolini quasi a botta sicura bloccato da Dajcar.

46' - Riparte la sfida.

INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 13.30 - Nell'Atalanta il primo cambio. Fuori Italeng e dentro Ghisleni.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce senza altre emozioni il minuto di recupero. Squadre negli spogliatoi.

45'+1 - Conclusione improvvisa di Rosa dal limite, Furlanetto si distende mettendo in corner un pallone destinato all'angolino.

45' - Un minuto di recupero.

45' - Che ripartenza della Lazio. Moro riparte e invola Tare verso la porta. L'attaccante la mette in rete ma è offside.

44' - Lazio in pressione, meriterebbe il vantaggio. Biancocelesti che attaccano con tanti uomini nell'area atalantina.

39' - Che errore difensivo della Lazio. Erroraccio di Armini che sbaglia il retropassaggio per Furlanetto regalando il pallone a Italeng. L'attaccante atalantino davanti al portiere biancoceleste si fa ipnotizzare facendosi respingere la conclusione con i piedi.

38' - Occasionissima Lazio! Recupero di Czyz che invola Moro verso l'area. Il tiro al volo dello spagnolo parato in tuffo da Dajcar.

34' - Problemi per Tare soccorso dallo staff medico. Rientra in campo però l'attaccante biancoceleste.

30' - GOOOOOOOOOLLLL!!! Pareggia la Lazio. Errore di Dajcar che sul rinvio regala il pallone a Raul Moro. Lo spagnolo supera Berto con un numero, poi supera l'estremo difensore atalantino e insacca facilmente.

29' - Ci prova Cortinovis su punizione, pallone insidioso che termina di un soffio alto.

28' - Ammonito Floriani Mussolini per un fallo che ferma la ripartenza veloce di Italeng, che si stava involando verso l'area di rigore biancoceleste.

25' - Colpo di testa di Ceresoli che termina di poco sul fondo.

23' - Novella il più attivo e pericoloso della Lazio finora. Due palle interessanti messe al centro per i compagni che però non sono riusciti ad intervenire.

20' - Discesa di Renault che converge verso il centro e calcia sul palo a incrociare. Pallone che sibila alla destra di Furlanetto.

16' - Colpo di testa di Sidibe in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Pallone a un soffio dall'incrocio.

13' - Conclusione di Rosa dalla distanza, il tiro però è sbucciato e termina a lato.

8' - Primo ammonito della gara. Entrata in netto ritardo di Renault su Castigliani.

5' - Gol dell'Atalanta. Rosa lestissimo a mettere dentro.

3' - Prima ripartenza della Lazio con un buon cross di Novella a cercare Tare. Pallone respinto in corner.

1' - Si parte!

PRIMO TEMPO - La Lazio torna al 4-3-1-2, con Moro che agirà alle spalle di Castigliani e Tare. Sono queste le scelte di Menichini per provare a strappare punti salvezza importanti nella sfida di oggi contro l'Atalanta. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio - Atalanta, gara valida per la 26esima giornata del campionato Primavera 1.