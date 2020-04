Calciomercato Lazio, dal Portogallo: lo Sporting fissa il prezzo per Coates

Il nome di Sebastian Coates continua a ruotare in orbita Lazio. Il difensore dello Sporting Lisbona pare essere uno degli obiettivi primari del club biancoceleste per rafforzare il reparto arretrato. All'allenatore Simone Inzaghi piacerebbe aggiungere non solo qualità ma anche esperienza, affinché la squadra possa fare un salto di qualità ed essere ancora più competitiva sia in ambito nazionale che internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, tuttavia, non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta concreta della Lazio per l'uruguaiano. Nel caso in cui la dirigenza capitolina volesse trasformare un semplice interesse nei confronti del giocatore in una trattativa effettiva per portarlo nella Capitale, dovrebbe mettere sul piatto almeno quindici milioni: lo Sporting accetterà di avviare un dialogo sul futuro del proprio capitano solamente a fronte di un'offerta di questo tipo.

