Calciomercato, Dumfries al Real Madrid: firma e dettagli dell'accordo
09.06.2026 11:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Tutto fatto per il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano infatti l'esterno olandese ha firmato il contratto che lo legherà al club madrileno fino al 30 giugno 2030, dopo aver già sostenuto le visite mediche nel corso della passata settimana.
Quattro anni di contratto diventando di fatto il primo colpo della nuova era di Florentino Perez al Real Madrid, dopo la sua rielezione. L'Inter incasserà 20 milioni di euro.