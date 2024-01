Calciomercato Lazio | Due club di Premier su Whittaker: osservatori a lavoro

CALCIOMERCATO LAZIO - Sulla lista dei desideri della Lazio per questi ultimi giorni di mercato c'è anche il nome di Morgan Whittaker. Il classe 2001 del Plymouth è finito nel mirino del club biancoceleste, ma non è una pista semplice. La società inglese chiede almeno 18 milioni, Lotito non si è spinto oltre i 10. Anche il direttore sportivo ha confermato l'interesse e l'offerta biancoceleste rispedita al mittente.

Non c'è solo la Lazio sul talentuoso esterno offensivo che sta incantando in Championship. Secondo il portale inglese Football Insider, due club di Premier League seguono a distanza il ragazzo. Si tratta di Fulham e Brentford. Gli osservatori delle due società monitorano da tempo a distanza il giocatore. In modo particolare gli osservatori dei Cottagers e delle Bees erano presenti sugli spalti di Elland Road nel corso di Leeds-Plymouth per seguire da vicino Whittaker.