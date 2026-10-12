Cardone: "Noslin e Belahyane perfetti. Mandas? Quando la Lazio va in tilt ci pensa lui"

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Monza: "Il primo tempo di ieri della Lazio è stato quasi perfetto. Ci siamo divertiti per la mentalità che Gattuso è riuscito a trasmettere. Poi l’analisi della ripresa non può prescindere dal gol subito a freddo. La squadra lì a preso paura e non deve accadere, ma è bellissimo analizzare le cose negative quando le cose funziano".

"Mandas? Quando la Lazio va in tilt ci pensa lui. È successo a Venezia, con il Milan e non solo. Molto reattivo tra i pali, poi come sottolineato da Gattuso deve migliorare molto con i piedi. In questo momento, per rendimento, può essere considerato il migliore della serie A".

"Belahyane? Quella del centrocampista e di Noslin sono le migliori prestazioni, le più complete, giocate con la Lazio. Scelte perfette ed esecuzioni perfette. Belahyane è un mediano-regista, ma soprattutto un mediano. Come ricordato da Gattuso deve impostare meno in sicurezza ed essere più verticali. Sta dimostrando che con dinamismo ed intelligenza tattica può compensare la sua lacuna strutturale fisica che ha".

"Infermeria? Cancellieri sarà disponibile con la Juventus, conta di tornare in gruppo in settimana, così confidava con i presenti all’Olimpico. Rovella aspetta l’esito degli esami per il via libera per tornare in gruppo. Mentre per Marusic, temo che ci sia stata una ricaduta con un altro problema muscolare. Va valutata l’entità. Gudmundsson tra dieci giorni si toglie il tutore, da quel giorno faremo il conto alla rovescia per il suo ritorno in gruppo”.

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