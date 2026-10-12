FIGC, Simonelli su Malagò: "Il sostegno della Serie A non è in discussione"
12.10.2026 22:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Ezio Maria Simonelli, a margine del premio De Sanctis per i diritti umani nella sede della Corte di Cassazione, ha ribadito il sostegno che Lega Serie A riserverà per l'attuale commissario della FIGC, Giovanni Malagò, in occasione delle prossime elezioni federali in programma il 14 dicembre, esprimendosi così: "Io credo che la cosa non sia in discussione".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.