Lazio, Calabresi: "Gattuso ha creato qualcosa di positivo. Ha il merito di..."

Il giornalista Marco Calabresi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il grande lavoro svolto da Gattuso in questo avvio di stagione della Lazio, sottolineando il merito che ha avuto nell'isolare la squadra dalla situazione ambientale e nell'aver compattato il gruppo. Ecco le sue parole: "Il grande merito che va dato a Gattuso è sapere che i tifosi ci sono anche se non ci sono. Il tecnico ha saputo isolare la squadra da tutto il resto. E’ stato giusto che sabato abbia detto di non voler più parlare della questione tifosi perché è una questione che non gli compete. Si percepisce che c’è unione tra Gattuso e la squadra. Ad ogni fischio dell’arbitro, che sia fallo o no, si alzano tutti. Si vede che si è creato qualcosa di molto positivo".

"Mi sono focalizzato molto sul secondo tempo di ieri. Lo stesso Gattuso nei primi 20 minuti della ripresa non capiva cosa accadesse. Juric era una furia, si sarà messa la mano nei capelli cinque sei volte, perché il Monza avrebbe potuto segnare altri due gol. Gattuso bravo nel post partita a focalizzare subito su cosa non andava. Non è la prima volta che succede. Lui è stato molto netto, anche nell’impostare la comunicazione di dover andare a 1000 all’ora altrimenti le cose non vanno bene".

"Non vuole vedere rilassatezza, a Gattuso non è piaciuto nulla della ripersa e non ha fatto niente per nasconderlo. Anche questo per me rientra nella sua politica di dire le cose in faccia. Lui ha detto subito che la Lazio non c’entra nulla con la lotta scudetto e ha sottolineato che dopo il Milan, è già la seconda volta che si assiste ad un blackout del genere".