Lazio, Immobile migliora le statistiche in Europa League: agguantati Claudio Lopez e D'Amico

Ciro Immobile continua a migliorare le sue statistiche con la Lazio. L'attaccante biancoceleste è entrato nella ripresa, ma ha trovato il modo di mettere la sua firma nel successo della Lazio sull'Apollon Limassol nella prima giornata di Europa League. Il bomber è così salito a 69 reti in 93 gare disputate con l'aquila sul petto. Numeri impressionanti quelli della punta di Torre Annunziata che con il centro di ieri è salito a 9 nelle competizioni europee. Ciro è attualmente settimo nella classifica dei migliori marcatori europei di tutti i tempi in coabitazione con Claudio Lopez. Meglio di loro al momento hanno fatto solo mister Simone Inzaghi (20), Nedved e Rocchi (12), Chinaglia e Kozak (11) e Casiraghi (10). Immobile potrà scalare la classifica e non sarebbe impensabile vederlo in seconda posizione già dopo la fase a gironi della competizione. Non è finita qui perché, come riporta Lazio Page, Ciro è anche uno specialità dei calci di rigore. Quello trasformato con l'Apollon Limassol è il quindicesimo da quando indossa la maglia con l'aquila sul petto. Nella speciale classifica il numero 17 è al quinto posto insieme a D'amico e Burini, li precedono solo Candreva (17), Giordano (24), Chinaglia (35) e Signori (38).