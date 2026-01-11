Lazio, Sarri a Dazn: "Essere qui è una violenza. E lo dirò…"
11.01.2026 17:29 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Ai microfoni di Dazn, a mezz'ora dal fischio d'inizio di Verona - Lazio, Sarri ha parlato così delle sue scelte di formazione e non solo. Le parole: "Taylor, come l’ho visto? È una violenza essere qui in questo momento per me e lo dirò a chi di dovere. Taylor l’ho visto bene, lo conosco parzialmente e c’è necessita che vada dentro. È la prima volta in carriera che butto dentro uno appena arrivato e dà l’idea della necessità".
"Cosa cambia con Cancellieri a sinistra? Fa parte anche questo delle difficoltà di questa stagione e del momento, chiaro che Cancellieri a sinistra è un giocatore completamente diverso".