Tonali e Zaniolo, Abodi: "Uno choc che ci mortifica. Sono amareggiato"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in occasione dell'assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria in corso a Capri, è tornato nuovamente sul caso delle scommesse che vede coinvolti Tonali, Zaniolo e Fagioli. Queste le considerazioni: "Tonali e Zaniolo fuori dalla Nazionale mi preoccupa e amareggia. Non sarà mai il singolo che produce un effetto, fenomeni come questi vanno affrontati di petto. Esistono, se escono è meglio piuttosto che rimangano striscianti. Impatto che può avere? In termini economici li misureremo a breve perché si chiuderà la negoziazione sui diritti tv e vedremo. Se esce un giocatore dal campo ne entra un altro, sarà occasione per rigenerare un sistema che ha margini enormi. La risposta sarà importante, sarà fondamentale come sapremo cogliere questa opportunità”.

“Deve essere uno choc che deve mortificarci, ma darci stimoli giusto per rivedere tutto, non solo i comportamenti dei tesserati. Stare bene economicamente non significa stare bene dal punto di vista morale. Non si va in uno stadio solo per un fattore inevitabile o perché si è predisposti, ma perché si creda che quella partita inizi 0-0 e che i comportamenti degli attori in campo siano corretti. E vale per tutti, anche per l’impresa che affianca la squadra sportiva. Non è la prima e non sarà l’ultima pagina nera. E non è esclusiva solo del nostro paese, tutti hanno inciampi, ma anche in altri paesi c’è certezza della pena”, conclude il ministro".

