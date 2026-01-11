Verona, Zanetti a Dazn: "Calendario difficile. Contro la Lazio voglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Verona - Lazio, ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico degli scaligeri. Queste le parole di Zanetti: “Sicuramente è un calendario difficile, stiamo incontrando tutte squadre più forti di noi. Ci obbligano a mettere in campo il nostro meglio, stasera abbiamo un ulteriore esame contro un avversario molto forte”.

“La risposta me l’hanno data in campo e sempre in partita, ci diciamo tante cose e bisogna dimostrarle sul campo. Non bisogna sbagliare atteggiamento e approccio, bisogna fare punti sempre. Oggi mi interessa vedere una squadra che ha capito la lezione e che dà in campo tutto quello che ha”.

Giovane e Orban? Giovane è rimasto fuori settimana scorsa per motivi fisici, abbiamo tante partite in fila. Questa partita ritorna, è motivato. Il segnale che ho voluto dare è che tutti i giocatori sono importanti per il nostro obiettivo”.

